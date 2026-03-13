ECONOMIE
Van den Brink: tijd nodig om asielproblemen op te lossen

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:22
DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink snapt de frustratie van gemeenten als Hardenberg, waar asielzoekerscentra langer moeten openblijven. "We zijn in staat om het op te lossen, maar we hebben tijd nodig", zei de CDA-minister voorafgaand aan de ministerraad.
De belangrijkste manier om de problemen bij gemeenten weg te nemen, is volgens Van den Brink door met ze in gesprek te gaan. De spreidingswet moet op de lange termijn zorgen dat asielzoekers goed over het land worden verdeeld, maar ook dat heeft tijd nodig, zei de vicepremier.
In de gemeente Hardenberg houdt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) twee opvanglocaties langer open, omdat er op andere locaties geen plek is voor de bewoners. In Hardenberg staat een azc met plek voor 750 mensen en in het dorp Loozen in dezelfde gemeente is een noodopvang voor 100 mensen in een bungalowpark.
De gemeente heeft een dwangsom van in totaal 81.000 euro per dag dat de locaties openblijven opgelegd aan het COA.
