Iraniërs op de Dam willen actie van Nederlandse regering

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 15:23
anp070326102 1
AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam hebben zich honderden voornamelijk Iraanse demonstranten verzameld. Ze roepen onder meer de Nederlandse regering op meer te doen voor het Iraanse volk, dat lijdt onder de oorlog met Israël en de Verenigde Staten.
De aanwezigen willen dat de Nederlandse regering de voormalige Iraanse kroonprins Reza Pahlavi uitnodigt, de Iraanse ambassade sluit en helpt met het herstellen van het internet in Iran, zegt Maryam Bahrami namens de organisatie.
Net als bij eerdere betogingen zijn naast veel oude vlaggen van Iran, die tot de Islamitische Revolutie van 1979 werd gebruikt, ook de Amerikaanse en de Israëlische vlag te zien.
Betogers dragen borden waarmee ze hun steun betuigen aan Pahlavi. Hij wordt onder meer beschreven als "het enige alternatief" voor het leiderschap van Iran. Ook worden er folders uitgedeeld met de tekst "Make Iran great again with king Reza Pahlavi". De hoogste leider ayatollah Ali Khamenei kwam vorige week om bij een Israëlische aanval.
