Arsenal na magere zege op Mansfield Town naar kwartfinale FA Cup

door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 15:17
MANSFIELD (ANP) - Arsenal heeft de kwartfinale van de FA Cup bereikt met een 2-1-uitoverwinning op Mansfield Town. Dat is de nummer 16 van de League One, het derde niveau van de Engelse voetbalpiramide.
De koploper van de Premier League kwam voor rust op voorsprong door een doelpunt van ex-PSV'er Noni Madueke. Maar vijf minuten na rust maakte Will Evans gelijk namens de ploeg uit Nottinghamshire. Eberechi Eze, die de laatste weken goed in vorm is, maakte de winnende voor Arsenal.
De Londenaren speelden niet met de sterkste formatie. Jurriën Timber kreeg rust van Mikel Arteta, maar maakte wel nog een invalbeurt van een half uur.
Vrijdagavond bereikte Liverpool al de laatste acht door een 3-1-uitoverwinning op Wolverhampton Wanderers. Later op zaterdag staan Wrexham - Chelsea en Newcastle United - Manchester City op het programma.
