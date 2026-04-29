Iranoorlog kostte VS tot nu toe 25 miljard dollar, zegt Pentagon

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben tot nu toe 25 miljard dollar uitgegeven aan de oorlog tegen Iran. Dat meldde de financieel controleur van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De VS hebben sinds het uitbreken van de oorlog grote hoeveelheden munitie en raketten gebruikt voor aanvallen op Iran.

Controleur Jules Hurst noemde het bedrag tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden met defensieminister Pete Hegseth. Het was de eerste keer dat Amerikaanse parlementariërs hooggeplaatste functionarissen van het Pentagon konden ondervragen over de oorlog die de VS en Israël eind februari tegen Iran begonnen.

De hoorzitting draaide om de begroting voor het ministerie van Defensie voor volgend jaar. De regering-Trump wil goedkeuring om 1,5 biljoen dollar, oftewel 1500 miljard dollar, te besteden aan militaire zaken. Dat zou een recordbedrag zijn en bijna de helft meer dan de huidige begroting.