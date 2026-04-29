Iranoorlog kostte VS tot nu toe 25 miljard dollar, zegt Pentagon

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 17:38
anp290426177 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben tot nu toe 25 miljard dollar uitgegeven aan de oorlog tegen Iran. Dat meldde de financieel controleur van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De VS hebben sinds het uitbreken van de oorlog grote hoeveelheden munitie en raketten gebruikt voor aanvallen op Iran.
Controleur Jules Hurst noemde het bedrag tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden met defensieminister Pete Hegseth. Het was de eerste keer dat Amerikaanse parlementariërs hooggeplaatste functionarissen van het Pentagon konden ondervragen over de oorlog die de VS en Israël eind februari tegen Iran begonnen.
De hoorzitting draaide om de begroting voor het ministerie van Defensie voor volgend jaar. De regering-Trump wil goedkeuring om 1,5 biljoen dollar, oftewel 1500 miljard dollar, te besteden aan militaire zaken. Dat zou een recordbedrag zijn en bijna de helft meer dan de huidige begroting.
shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

IMG_3712

Megalomania: Trump laat zijn foto op Amerikaanse paspoorten plaatsen

