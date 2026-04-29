Meerdere wegen in omgeving 't Harde dicht door natuurbrand Veluwe

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 17:25
'T HARDE (ANP) - Een deel van de A28 is afgesloten door de hevige natuurbrand op militair oefenterrein 't Harde. Tussen Harderwijk en Wezep is de snelweg in beide richtingen afgesloten, meldt de ANWB. Ook de N309 en de N795 richting Epe zijn dicht vanwege de brand die woensdagmiddag op het oefenterrein uitbrak.
Rijkswaterstaat verwacht dat de A28 tot zeker na de avondspits dichtblijft en waarschuwt dat automobilisten rekening moeten houden met extra reistijd. Reizigers wordt geadviseerd om te rijden via Apeldoorn, over de A1 en de A50.
De natuurbrand ontstond volgens de marechaussee tijdens een militaire oefening op het schietterrein. Of de brand ook is veroorzaakt door de oefening is nog niet bekend, het onderzoek naar de oorzaak loopt.
