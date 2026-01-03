ECONOMIE
IS-gelieerde strijders doden 15 mensen bij aanval in Congo

zaterdag, 03 januari 2026 om 3:50
KINSHASA (ANP) - Een militie die gelinkt is aan Islamitische Staat (IS) heeft bij meerdere aanvallen op dorpen in de Democratische Republiek Congo 15 mensen om het leven gebracht.
De Allied Democratic Forces (ADF) voerden de aanvallen uit binnen een straal van zeven kilometer in het noordwesten van de provincie Noord-Kivu. Drie dorpen werden tegelijkertijd aangevallen tijdens een "ADF-inval", aldus lokale leider Macaire Sivikunula.
Dorpelingen raakten in paniek toen er tussen 20.00 uur en 22.00 uur (lokale tijd) schoten klonken, voegde hij eraan toe. Ruim tien huizen werden in brand gestoken.
De ADF, oorspronkelijk bestaande uit voormalige Oegandese rebellen, is sinds het midden van de jaren negentig gevestigd in het noordoosten van Congo en doodde sindsdien al duizenden burgers.
Oegandese soldaten zijn sinds 2021 samen met het Congolese leger ingezet om de ADF te bestrijden, maar de gezamenlijke operatie heeft het geweld niet kunnen stoppen.
