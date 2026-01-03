ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Saoedi-Arabië wil forum organiseren om kwestie Jemen op te lossen

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 3:49
anp030126007 1
CAIRO (ANP) - Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verzoek van de door Saoedi-Arabië gesteunde presidentiële raad van Jemen verwelkomd om een forum in Riyad te houden om de kwestie in Jemen op te lossen.
In een verklaring roept het ministerie de zuidelijke facties op om deel te nemen aan het forum om "een alomvattende visie te formuleren voor eerlijke oplossingen voor de zuidelijke zaak".
Separatisten in het zuiden van Jemen maakten vrijdag bekend binnen twee jaar een referendum te willen houden over de onafhankelijkheid van een deel van het land. Hun recente opmars in het zuiden van Jemen heeft geleid tot een conflict tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
De separatisten, die zich de Zuidelijke Overgangsraad (STC) noemen, worden door de Emiraten gesteund en namen in december onverwachts grondgebied in ten koste van de door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

fire-walking_650x400_81460618240

Jong en levensgevaarlijk verbrand in Zwitserland: wat rest er na de IC?

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

ANP-546129419

Oud en nieuw als oorlogsnacht: wat zegt dit nog over Nederland?

Loading