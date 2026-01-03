Saoedi-Arabië wil forum organiseren om kwestie Jemen op te lossen

CAIRO (ANP) - Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verzoek van de door Saoedi-Arabië gesteunde presidentiële raad van Jemen verwelkomd om een forum in Riyad te houden om de kwestie in Jemen op te lossen.

In een verklaring roept het ministerie de zuidelijke facties op om deel te nemen aan het forum om "een alomvattende visie te formuleren voor eerlijke oplossingen voor de zuidelijke zaak".

Separatisten in het zuiden van Jemen maakten vrijdag bekend binnen twee jaar een referendum te willen houden over de onafhankelijkheid van een deel van het land. Hun recente opmars in het zuiden van Jemen heeft geleid tot een conflict tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De separatisten, die zich de Zuidelijke Overgangsraad (STC) noemen, worden door de Emiraten gesteund en namen in december onverwachts grondgebied in ten koste van de door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi-rebellen.