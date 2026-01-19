ECONOMIE
IS-strijders ontsnapt uit Syrische gevangenis in betwist gebied

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 18:55
SHADDADI (ANP/RTR) - Terwijl het Syrische regeringsleger zijn macht in het noorden en oosten van het land verstevigt, zijn IS-militanten uit de gevangenis ontsnapt, zo meldde het leger. Het leger heeft een avondklok ingesteld in de stad Shaddadi omdat het de stad wil uitkammen om de ontsnapten te vinden. Het is niet bekend om hoeveel ontsnapten het gaat.
De regeringstroepen hebben maandag hun greep op een groot deel van het noorden en oosten van het land versterkt, nadat de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zich terugtrokken. Daarmee wordt de macht van president Ahmed al-Sharaa verder verstevigd.
Het Syrische leger beschuldigt de SDF ervan de IS-strijders te hebben vrijgelaten. De SDF zeggen juist dat ze de controle over de gevangenis verloren door aanvallen van het regeringsleger, maar het leger ontkent dat. Zondag bereikten het leger en de SDF nog een bestand.
