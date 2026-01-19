ING: bouwsector in EU groeit komende jaren weer, ook in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - De bouwsector in de Europese Unie zal de komende jaren weer groeien, verwacht ING. De bank denkt dat de productie dit jaar met 1,5 procent toeneemt en in 2027 met 2 procent. Voor Nederland voorziet ING kleinere stijgingen.

De groei in de EU volgt op een afname van 1,5 procent in 2024 en stagnatie in 2025. Volgens de bank duiken nu steeds meer positieve signalen op. Het producentenvertrouwen van de Europese bouwsector verbetert duidelijk. Ook worden meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven en nemen de investeringen in infrastructuur toe.

De productie van de bouwsector in Nederland stijgt dit jaar naar verwachting met 0,5 procent en volgend jaar met 1 procent. De groei valt lager uit dan in de gehele EU omdat de woningbouw in ons land "bijzonder zwak" is. De bank wijt dit aan een tekort aan bouwgrond, lange en ingewikkelde vergunningsprocedures, bezwaarprocedures, het volle stroomnet en de stikstofproblematiek. Vorig jaar nam de productie volgens ING met 0,5 procent toe, na een daling van 2,9 procent in 2024.