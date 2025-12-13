ECONOMIE
IS'er schiet in Syrië Amerikaanse militairen dood

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 18:35
anp131225099 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Een strijder van de radicaalislamitische beweging Islamitische Staat (IS) heeft in Syrië twee Amerikaanse militairen doodgeschoten. Ook een Amerikaanse burgertolk kwam om het leven, aldus het Amerikaanse ministerie van Oorlog. Drie personen raakten gewond bij de aanval in Palmyra, meldt het Pentagon verder.
De aanvaller werd doodgeschoten. De slachtoffers waren betrokken bij de internationale operatie tegen IS en andere antiterrorismeoperaties in de regio. De namen van de soldaten worden 24 uur na de kennisgeving aan de nabestaanden bekendgemaakt.
