Concertgebouw tijdelijk ontruimd om onbekende stanklucht

AMSTERDAM (ANP) - Het Concertgebouw in Amsterdam is zaterdag aan het einde van de middag tijdelijk ontruimd. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio hadden bezoekers last van een "onprettige, stinkende lucht".

De stank ontstond kort na afloop van een voorstelling in het gebouw. Enkele honderden bezoekers waren op dat moment al onderweg naar de uitgang. "Omdat mensen zich onprettig voelden en misselijk werden door de geur, is toen besloten het gebouw verder te ontruimen", zegt de woordvoerster. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer is aanwezig om het gebouw te ventileren en om metingen te doen.

Volgens de woordvoerster is onbekend wat de stank veroorzaakte, maar het zou niet om een gevaarlijke stof gaan.