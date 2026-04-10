Israël heropent Zikim-grensovergang naar Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 10:13
GAZA-STAD (ANP) - Israël zegt de Zikim-grensovergang in het noorden van de Gazastrook te hebben heropend. COGAT, de Israëlische militaire instantie die verantwoordelijk is voor humanitaire zaken, schrijft op X dat er via deze route donderdag hulpgoederen Gaza binnen zijn gebracht. De Zikim-overgang werd, net als andere toegangswegen, gesloten na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari.
De Kerem Shalom-grensovergang in het zuiden van Gaza werd drie dagen na het begin van de oorlog weer heropend. COGAT schrijft dat daar donderdag "honderden" vrachtwagens met humanitaire goederen de Gazastrook zijn binnengekomen.
De belangrijke Rafah-grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook werd bijna drie weken na de start van de oorlog weer beperkt geopend voor personenvervoer.
