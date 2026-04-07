Ziekenhuizen: patiëntgegevens veilig na cyberaanval

AMSTERDAM (ANP) - Diverse ziekenhuizen houden de ontwikkelingen rond een cyberaanval op softwareleverancier ChipSoft nauwlettend in de gaten. Ze zijn door expertisecentrum Z-CERT op de hoogte gebracht van de aanval op het bedrijf, dat onder meer een grote speler is in elektronische patiëntendossiers, meldt onder meer ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Ook dat ziekenhuis gebruikt de bewuste software, maar benadrukt dat gegevens daar veilig zijn.

"Onze patiëntgegevens en andere informatievoorzieningen zijn veiliggesteld. Op dit moment ervaren wij geen verstoringen in ons systeem", aldus Rijnstate. Het ziekenhuis heeft uit voorzorg een verbinding met systemen van huisartsen dichtgezet, omdat daar het probleem zou zitten.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft voor de zekerheid "de verbindingen naar systemen van andere zorgverleners preventief afgesloten. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om digitale verwijzingen te versturen of dossiers van andere zorginstellingen digitaal te raadplegen."

Ook Frisius MC meldt het incident. "Ons ziekenhuis in Heerenveen gebruikt het elektronisch patiëntendossier van ChipSoft, maar is niet getroffen door dit incident. Uw gegevens zijn veilig", benadrukt het ziekenhuis. De vestiging in Leeuwarden gebruikt een ander systeem.

Ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam gebruikt de systemen van ChipSoft ook voor de dossiers van patiënten. "Op dit moment ervaren wij geen verstoringen in onze systemen en de zorg aan onze patiënten gaat gewoon door. Dit betekent dat alle afspraken, behandelingen en opnames doorgaan", meldt het ziekenhuis dinsdagavond.

Ziekenhuis Tergooi MC in Hilversum heeft de dienst voor patiënten, Mijn Tergooi, tijdelijk uitgezet. Ook de koppelingen met andere diensten, zoals Beter Dichtbij en de Gezondheidsmeter, zijn tijdelijk afgesloten. "We kunnen nog niet aangeven hoe lang dit gaat duren", meldt het Tergooi in de nacht van dinsdag op woensdag.

Het Rotterdamse ziekenhuis Franciscus is naar eigen zeggen niet getroffen. "De software van ChipSoft die wij gebruiken draait in een afgesloten en goed beveiligde omgeving", laat de organisatie weten. "U kunt uw dossier nog steeds veilig bekijken via MijnFranciscus. Uw gegevens zijn veilig." Volgens Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo zijn er geen aanwijzingen dat systemen daar zijn getroffen.

ChipSoft en Z-CERT waren dinsdagavond niet bereikbaar. De website van ChipSoft werkte niet.