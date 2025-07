Israël begint aanval op toevluchtsoord in Gaza

DEIR AL-BALAH (ANP/DPA) - Israël is begonnen aan zijn aanval op Deir al-Balah, een van de laatste toevluchtsoorden in Gaza. Dat bevestigen meerdere nieuwsmedia.

Zowel de Britse BBC als de Arabische nieuwszender Al Jazeera spreekt van een gestarte grondinvasie, met tanks, artillerie en luchtaanvallen. Israël heeft de operatie nog niet bevestigd, maar laat de BBC weten dat het "niet terugdeinst om te opereren in gebieden waar activiteiten plaatsvinden die de veiligheid van Israël bedreigen".

De omroep sprak ook met de Britse Save the Children-directeur Rachel Cummings, die beschreef hoe ze "de bombardementen kon horen". Al Jazeera meldt dat bij een aanval op een burgervoertuig twee doden zijn gevallen.

Veel hulporganisaties in Gaza hebben hun hoofdkwartier in Deir al-Balah gevestigd omdat de stad als een van de weinige plekken tot dusver geen doelwit was. Aangenomen wordt dat Hamas er Israëlische gijzelaars vasthoudt, van wie er nog zo'n twintig in leven zouden zijn.