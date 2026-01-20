Verdachte van neersteken schoolmeester weigert psycholoog

ROTTERDAM (ANP) - De man die wordt verdacht van het neersteken van een leerkracht tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam, weigert mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting in de rechtbank in Rotterdam, waar Mohammed U. (45) uit Hendrik-Ido-Ambacht opnieuw niet verscheen.

U. zit nu ruim zes maanden vast op verdenking van twee pogingen tot doodslag in het cultureel centrum aan de Haven in Alblasserdam. Daar werd een 53-jarige leerkracht op 16 juli vorig jaar neergestoken toen hij een ruzie tussen drie mannen wilde sussen.

Het Openbaar Ministerie wil U. laten onderzoeken door een psycholoog. Als hij medewerking blijft weigeren, kan de onderzoeksrechter binnenkort besluiten hem ter observatie op te nemen in het Pieter Baan Centrum.

Zijn advocaat zei dat het achterliggende conflict al meer dan een jaar speelde, waarbij het gezin van U. "geterroriseerd" werd. "Er is bij hem op de deur gebonst en tegen het tuinhek getrapt. Zijn kinderen verstopten zich, omdat er zes mensen voor de deur stonden. Hij heeft zich altijd afzijdig gehouden, tot die fatale avond. Hij werd dermate geprovoceerd dat hij geen weerstand meer heeft kunnen bieden", aldus de raadsman. "Hij was op dat moment bang voor zijn gezin. Zijn laatste veroordeling op zijn strafblad stamt uit 2008. Hij zegt te hebben geleerd van zijn verleden en dat hij zich normaal kan gedragen, maar dat dit de druppel was. Hij vindt daarom een psychologisch onderzoek niet nodig."