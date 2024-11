BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israël voert zware luchtaanvallen uit op onder meer Beiroet, in aanloop naar een mogelijk bestand tussen Israël en de Libanese beweging Hezbollah. Er worden veel bombardementen gemeld in het zuiden van Beiroet, maar ook in het centrum, en in of bij Baalbek, Sidon en Tyrus en andere plaatsen in Libanon. Het Israëlische kabinet zou in de avond een wapenstilstand goedkeuren.