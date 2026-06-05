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Israël beveelt evacuatie dorpen ten noorden van de Litani

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 9:51
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TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) waarschuwt inwoners van drie dorpen ten noorden van de rivier de Litani om te vertrekken. Er staan aanvallen aan te komen, zegt de krijgsmacht. Aanvallen op de zuidelijke stad Tyrus kostten volgens de Libanese burgerbescherming aan zeven mensen het leven.
"Voor uw veiligheid moet u onmiddellijk uw huizen verlaten en bij dorpen en plaatsen uit de buurt gaan, ten minste 1000 meter open gebied in", waarschuwt een woordvoerder op X. "Iedereen die in de buurt is van leden van Hezbollah, hun voorzieningen of hun wapens, brengt zijn leven in gevaar."
In Tyrus vielen volgens de burgerbescherming onder meer doden bij een ziekenhuis, dat beschadigd raakte. Er zijn ook twaalf gewonden gemeld.
Het noorden van Israël grenst aan het zuiden van Libanon. De rivier de Litani loopt nog wat verder naar het noorden dwars door Libanon. Israël wil dat het gebied ten zuiden van de rivier een buffergebied wordt.
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