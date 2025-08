Israël beveelt ontruiming deel Gaza-Stad

JERUZALEM/GAZA-STAD (ANP/DPA) - Het Israëlische leger heeft de bevolking van een deel van Gaza-Stad het bevel gegeven te vertrekken. De bewoners van de zuidelijke wijk Zeitoun moeten onmiddellijk weg. Het leger breidt naar eigen zeggen zijn operaties naar het westen uit.

Het bevel van het leger komt kort voor een bijeenkomst van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met zijn veiligheidskabinet over uitbreiding van de militaire operaties. Volgens Israëlische media overweegt de premier de hele Gazastrook te bezetten. Legerleider generaal Eyal Zamir zou dat een slecht idee vinden. De operatie zou heel lang kunnen duren met gevechten in bijvoorbeeld Gaza-Stad en gijzelaars zouden gevaar lopen.

Zeitoun is een deel van de Gazastrook dat nog niet door Israëlische troepen is bezet. Sinds de Israëlische aanvallen op de Gazastrook in 2023 begonnen, is vrijwel de hele bevolking door gedwongen verplaatsingen ontheemd geraakt. Het leger bezet al circa driekwart van de dichtbevolkte Gazastrook.