Arts: ziekte in Gaza leidt zeer snel tot ademhalingsverlamming

ROTTERDAM (ANP) - In Gaza verspreidt zich in rap tempo een ziekte die binnen enkele uren leidt tot verlamming van de ademhalingsspier. Daarvoor waarschuwt arts-onderzoeker Lotta Plomp van het Erasmus MC. Zij onderzoekt de ziekte samen met artsen in het door Israël afgesloten gebied. Die hebben daar zeker honderd mensen met de aandoening en meerdere sterfgevallen geconstateerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.

De oorzaak van de verlammingsziekte is nog niet bekend, zegt Plomp. Onderzoek en bestrijding zijn moeilijk door de huidige situatie: een hoge bevolkingsdichtheid, slechte sanitaire voorzieningen, vervuild drinkwater en hongersnood.

De ziekte lijkt op zowel polio als het zeldzame Guillain-Barré-syndroom. Plomp is in die laatste ziekte gespecialiseerd, het is een aandoening aan het zenuwstelsel die binnen enkele dagen of weken de spieren verzwakt of verlamt. Verschil met beide ziektes is dat die in Gaza veel sneller verergert, aldus Plomp. Zij sluit een nieuwe ziekte niet uit.