Israël bouwt nieuwe woningen in nederzettingen op Westoever

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 16:58
JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft de bouw van 764 nieuwe woningen in drie nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever goedgekeurd, aldus minister van Financiën Bezalel Smotrich. Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn die nederzettingen illegaal. De huizen moeten worden gebouwd rond Jeruzalem en enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de stad.
Smotrich is naast minister van Financiën ook verantwoordelijk voor de nederzettingen namens de regering. Hij woont zelf ook in een nederzetting. Volgens Smotrich zijn er sinds zijn aantreden in 2022 zo'n 51.370 nieuwe woningen bijgekomen.
Kolonisten vallen steeds vaker Palestijnen aan op de Westoever. In oktober telden de VN 264 aanvallen, het hoogste aantal sinds de organisatie in 2006 begon met het bijhouden van de cijfers.
Vorige maand zei premier Benjamin Netanyahu te willen optreden tegen het geweld. De Palestijnse Autoriteit zegt dat de Israëlische overheid de kolonisten in bescherming neemt.
