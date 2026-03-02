Gasprijs bijna 50 procent omhoog na lng-productiestop Qatar, wat merken consumenten hiervan?

De Europese gasprijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam schoot maandagmiddag bijna 50 procent omhoog. Dat komt door het nieuws dat Qatar stopt met de productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) vanwege de aanvallen door Iran op Qatarese energiefaciliteiten. Qatar is een belangrijke leverancier van lng aan Europa.

De gasprijs stond omstreeks 13.50 uur 49 procent hoger op meer dan 47 euro per megawattuur.

Volgens Qatar heeft Iran verschillende energiefaciliteiten geraakt, waardoor het besluit werd genomen om de lng-productie door staatsenergiebedrijf QatarEnergy voorlopig stop te zetten. De Golfstaat behoort tot de belangrijkste lng-exporteurs ter wereld.

Eerder op de dag steeg de gasprijs al met meer dan een vijfde door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en de Iraanse vergeldingsacties op doelen in het Midden-Oosten. Ook het stilleggen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz drijft de prijs van de brandstof op. Ongeveer een vijfde van alle lng in de wereld, voornamelijk uit Qatar, wordt via die zeestraat verscheept.

De ontwikkelingen betekenen overigens niet dat gas ook zoveel duurder wordt voor Nederlandse consumenten. Zij zullen de hogere gasprijzen niet direct merken in hun energierekening, want dat gebeurt pas als energieleveranciers hun tarieven voor klanten aanpassen.

De Nederlandse Gasunie voorzag zondag al dat de gasprijzen zouden gaan stijgen. Volgens een woordvoerster kwam de oorlog rond Iran op een "hoogst ongelukkig moment". De Nederlandse gasopslag is deze winter namelijk hard geslonken. De voorraad is nog maar voor minder dan 11 procent gevuld.

Op korte termijn voorzag Gasunie evenwel geen leveringsproblemen, onder meer omdat Nederland zijn gas maar beperkt uit Qatar haalt. Het gas dat Nederland importeert, komt vooral uit Noorwegen. Komende tijd moeten de gasbergingen wel weer opnieuw worden gevuld. Dat dreigt nu met behoorlijk duurder gas te moeten gebeuren.