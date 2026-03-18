ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël claimt weer Iraanse bewindsman te hebben gedood

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 11:55
JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Israël zegt opnieuw een topfunctionaris van de Iraanse regering te hebben gedood. Het gaat om de inlichtingenminister Esmail Khatib, meldt de Israëlische minister van Defensie Israel Katz. Iran heeft de dood van de bewindsman nog niet bevestigd.
Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran zijn tal van kopstukken van het Iraanse regime omgekomen bij luchtaanvallen. Zo doodde Israël deze week de invloedrijke Ali Larijani, een vertrouweling van de eveneens omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei.
Katz stelt dat de krijgsmacht toestemming heeft gekregen om Iraanse topfiguren te doden zonder dat daar nog eens toestemming voor gevraagd moet worden. Dat gebeurde volgens de bewindsman met instemming van premier Netanyahu.
De minister stelde volgens nieuwssite Times of Israel grote ontwikkelingen in het vooruitzicht. "Op deze dag worden er grote verrassingen verwacht op alle fronten die de oorlog die we voeren tegen Iran en Hezbollah in Libanon zullen doen escaleren."
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading