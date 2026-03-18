Minderjarigen opgepakt voor gefilmde mishandeling Enkhuizen

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 11:52
ENKHUIZEN (ANP) - Drie minderjarige verdachten uit Enkhuizen zijn woensdagochtend aangehouden voor een mishandeling eerder in maart. Het slachtoffer werd gedwongen om te vechten en door meerdere mensen mishandeld. Dit werd gefilmd en de beelden hiervan werden op sociale media geplaatst.
De verdachten die betrokken waren bij de mishandeling, die plaatsvond op maandag 9 maart, zijn 14, 15 en 16 jaar oud. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld.
De politie spreekt van zeer schokkende filmpjes. Het gebeurt vaker dat beelden van dit soort mishandelingen online worden geplaatst. "Het is zorgwekkend en verschrikkelijk dat verdachten op deze manier slachtoffers angst aanjagen, vernederen en mishandelen", aldus de politie.
