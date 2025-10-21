ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

10 wetenschappelijk bewezen gezondheidsvoordelen van grapefruit

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 21 oktober 2025 om 13:57
GettyImages-1268848013 (1)
Grapefruit is een tropische citrusvrucht die bekend staat om haar verfrissende smaak, indrukwekkende voedingswaarde en er zijn veel gezondheidsvoordelen van grapefruit.
Wetenschappelijk  onderzoek heeft aangetoond dat regelmatig grapefruit eten een positieve invloed kan hebben op je gezondheid.
1. Caloriearm & voedzaam Grapefruit bevat weinig calorieën en veel essentiële vitamines en vezels. Zo levert een halve grapefruit 52 calorieën, 2 gram vezels en ruim 60% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C.
2. Weerstand versterkend Dankzij het hoge vitamine C-gehalte helpt grapefruit het immuunsysteem te versterken, waardoor je beter beschermd bent tegen ziektes.
3. Ondersteunt gewichtsverlies Het verlagen van calorie-inname en het bevorderen van verzadiging zijn belangrijke voordelen. Verschillende studies tonen aan dat grapefruit vóór de maaltijd kan bijdragen aan gewichtsverlies.
4. Helpt bij het reguleren van bloedsuiker Grapefruit kan insulineresistentie verminderen en zo het risico op diabetes type 2 verlagen.
5. Goed voor het hart De combinatie van vezels, kalium en antioxidanten zorgt voor een lagere bloeddruk en cholesterol.
6. Rijk aan antioxidanten Grapefruit bevat vitamine C, bètacaroteen, lycopeen en flavonoïden; stoffen die je beschermen tegen hartziekten en bepaalde vormen van kanker.
7. Vermindert risico op nierstenen Citroenzuur in grapefruit helpt bij het voorkomen van calciumoxalaatstenen in de nieren.
8. Hydraterend effect Met een watergehalte van circa 88% helpt grapefruit je goed gehydrateerd te blijven.
9. Makkelijk in je dieet toe te passen Geschikt als tussendoortje, ontbijt of in een salade. Het vergt weinig bereiding.
10. Let op medicatie-interactie Grapefruit heeft veel gezondheidsvoordelen, maar kan invloed hebben op de werking van bepaalde medicijnen, zoals statines en calciumblokkers. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.

Lees ook

Zone zero: de verrassende gezondheidsvoordelen van bijna niet sportenZone zero: de verrassende gezondheidsvoordelen van bijna niet sporten
Niet alleen voor spierbundels: dit voedingssupplement blijkt talloze gezondheidsvoordelen te hebbenNiet alleen voor spierbundels: dit voedingssupplement blijkt talloze gezondheidsvoordelen te hebben
Dit oude kruid is trending door zijn gezondheidsvoordelen, maar pas op: er zijn risico'sDit oude kruid is trending door zijn gezondheidsvoordelen, maar pas op: er zijn risico's
De 6 belangrijkste gezondheidsvoordelen van Kiwi'sDe 6 belangrijkste gezondheidsvoordelen van Kiwi's
De gezondheidsvoordelen van thee en wanneer je thee moet drinkenDe gezondheidsvoordelen van thee en wanneer je thee moet drinken
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

ANP-537345533

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

Loading