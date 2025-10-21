Grapefruit is een tropische citrusvrucht die bekend staat om haar verfrissende smaak, indrukwekkende voedingswaarde en er zijn veel gezondheidsvoordelen van grapefruit.

1. Caloriearm & voedzaam Grapefruit bevat weinig calorieën en veel essentiële vitamines en vezels. Zo levert een halve grapefruit 52 calorieën, 2 gram vezels en ruim 60% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C.

2. Weerstand versterkend Dankzij het hoge Dankzij het hoge vitamine C-gehalte helpt grapefruit het immuunsysteem te versterken, waardoor je beter beschermd bent tegen ziektes.

3. Ondersteunt gewichtsverlies Het verlagen van calorie-inname en het bevorderen van verzadiging zijn belangrijke voordelen. Verschillende studies tonen aan dat grapefruit vóór de maaltijd kan bijdragen aan gewichtsverlies.

4. Helpt bij het reguleren van bloedsuiker Grapefruit kan insulineresistentie verminderen en zo het risico op diabetes type 2 verlagen.

5. Goed voor het hart De combinatie van vezels, kalium en antioxidanten zorgt voor een lagere bloeddruk en cholesterol.

6. Rijk aan antioxidanten Grapefruit bevat vitamine C, bètacaroteen, lycopeen en flavonoïden; stoffen die je beschermen tegen hartziekten en bepaalde vormen van kanker.

7. Vermindert risico op nierstenen Citroenzuur in grapefruit helpt bij het voorkomen van calciumoxalaatstenen in de nieren.

8. Hydraterend effect Met een watergehalte van circa 88% helpt grapefruit je goed gehydrateerd te blijven.

9. Makkelijk in je dieet toe te passen Geschikt als tussendoortje, ontbijt of in een salade. Het vergt weinig bereiding.

10. Let op medicatie-interactie Grapefruit heeft veel gezondheidsvoordelen, maar kan invloed hebben op de werking van bepaalde medicijnen, zoals statines en calciumblokkers. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.