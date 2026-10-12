Israël eist dat voetbalsupporters toch naar Alkmaar mogen

TEL AVIV (ANP) - Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beër Sjeva in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit, schrijft nieuwssite The Times of Israel.

Hapoel Beër Sjeva speelt op 15 oktober in Alkmaar tegen AZ. De lokale autoriteiten maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven.

Dat besluit valt slecht bij de Israëlische regering. Die heeft de kwestie aangekaart bij de instanties in Nederland en eist "dat supporters van Hapoel Beër Sjeva de wedstrijd mogen bijwonen en dat hun veiligheid in en rond het stadion wordt gegarandeerd", citeert de nieuwssite uit een verklaring.

Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zou er onder meer over hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. Israël blijft zich inzetten om te zorgen dat de supporters deze week toch mogen komen, benadrukte het ministerie van Saar.