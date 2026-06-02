Israël en Hezbollah blijven aanvallen ondanks Trumps bestand

BEIROET (ANP/DPA/AFP) - Israël en de Libanese beweging Hezbollah zijn doorgegaan met aanvallen op elkaar, ondanks een mededeling van president Donald Trump dat ze de wapens tijdelijk en onder voorwaarden neerleggen.

Israël heeft bijvoorbeeld aanvallen uitgevoerd bij de Zuid-Libanese plaats Nabatiyeh en op een auto die bij Toul reed ten zuiden van Beiroet. Volgens het Libanese leger zijn Libanese militairen bij Nabatiyeh gewond geraakt toen een Israëlische drone hun auto trof. Bij Toul viel een dode. Israël heeft gemeld dat er drie projectielen vanuit Libanon werden afgevuurd. Twee werden onderschept en de derde is gecrasht.

In Beiroet hebben ooggetuigen bericht dat er drones door het luchtruim gingen. Israël heeft bewoners van een stadsdeel in het zuiden van Beiroet gezegd daar weg te gaan vanwege komende aanvallen. Volgens Trump zou Israël geen grondtroepen naar de rand van Beiroet sturen en Israëlische militairen die die kant op gingen, zijn teruggeroepen volgens Trump.