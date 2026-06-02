Turkije rekent op komst Trump naar NAVO-top in Ankara

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan naar de NAVO-top in Ankara te komen, zegt gastland Turkije. Dat zou hij meermaals hebben aangegeven.

Omdat Trump geregeld scherp uithaalt naar het bondgenootschap, blijft de vrees voor een mogelijke afzegging van de Amerikaanse president voor een NAVO-top leven. Als de officieuze leider van de alliantie wegblijft, is het volgens diplomaten meteen crisis. Ook in aanloop naar de top vorig jaar in Den Haag waren er zorgen, maar kwam Trump toch.

"Voor zover we weten is hij van plan deel te nemen", zei de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan tegen Bloomberg TV. Afgelopen maand heeft Trump in telefoontjes met de Turkse president "bij elke gelegenheid duidelijk gemaakt dat hij zou komen".

Op de top van 7 en 8 juli bespreken de leiders van de 32 NAVO-landen onder meer het afbouwen van de Amerikaanse bescherming van Europa. Ook hun onvrede over de Europese afzijdigheid in de Iran-oorlog zal aan bod komen, zeggen de VS.