ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël gaat verbod op hulporganisaties handhaven

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 12:52
anp010126091 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël waarschuwt dat het een omstreden verbod gaat handhaven op activiteiten van non-gouvernementele organisaties die niet voldoen aan "veiligheids- en transparantiestandaarden". De autoriteiten zeggen dat 37 organisaties zijn geïnformeerd dat hun vergunningen komen te vervallen en dat ze hun werkzaamheden voor 1 maart moeten staken.
Israël heeft informatie geëist over wie er werken voor de hulporganisaties en hoe ze worden gefinancierd. Dat zou nodig zijn om te voorkomen dat medewerkers die banden hebben met terreurgroepen aan de slag gaan. Kritische hulporganisaties zeggen dat de nieuwe regels hun onafhankelijkheid bedreigen en strijdig kunnen zijn met internationale humanitaire wetgeving.
De maatregel treft prominente organisaties als Artsen zonder Grenzen. Minister van Diaspora Zaken Amichai Chikli stelt dat een duidelijk signaal wordt afgegeven: "Humanitaire hulp is welkom, het misbruiken van humanitaire kaders voor terrorisme is dat niet."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

222839927_m

Lucide dromen: wakker in je eigen onzin

Loading