Israël gaat verbod op hulporganisaties handhaven

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël waarschuwt dat het een omstreden verbod gaat handhaven op activiteiten van non-gouvernementele organisaties die niet voldoen aan "veiligheids- en transparantiestandaarden". De autoriteiten zeggen dat 37 organisaties zijn geïnformeerd dat hun vergunningen komen te vervallen en dat ze hun werkzaamheden voor 1 maart moeten staken.

Israël heeft informatie geëist over wie er werken voor de hulporganisaties en hoe ze worden gefinancierd. Dat zou nodig zijn om te voorkomen dat medewerkers die banden hebben met terreurgroepen aan de slag gaan. Kritische hulporganisaties zeggen dat de nieuwe regels hun onafhankelijkheid bedreigen en strijdig kunnen zijn met internationale humanitaire wetgeving.

De maatregel treft prominente organisaties als Artsen zonder Grenzen. Minister van Diaspora Zaken Amichai Chikli stelt dat een duidelijk signaal wordt afgegeven: "Humanitaire hulp is welkom, het misbruiken van humanitaire kaders voor terrorisme is dat niet."