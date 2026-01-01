Omwonenden van Vondelkerk in de loop van de dag terug naar huis

AMSTERDAM (ANP) - Omwonenden van de Vondelkerk in Amsterdam kunnen in de loop van de dag terug naar huis, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland na de brand.

Tientallen bewoners hebben de nieuwjaarsnacht doorgebracht in een opvanglocatie in de P.C. Hooftstraat. De prioriteit van de hulpdiensten is dat ze donderdagmiddag terug naar huis kunnen, aldus de zegsvrouw.

Kort na het uitbreken van de brand werden woningen rondom de kerk ontruimd. Uit voorzorg zijn ook woningen tussen de Vondelstraat en de Eerste Constantijn Huygensstraat grotendeels ontruimd.

Roetdeeltjes

"De brand is gelukkig niet overgeslagen naar de woningen", zegt de woordvoerster. De gemeente zal de straat vegen. Mogelijk liggen er roetdeeltjes in de omliggende tuinen of op auto's. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om die roetdeeltjes voorzichtig af te spoelen met water en een sopje.

De gemeente Amsterdam noemt de brand in de Vondelkerk "een tragisch dieptepunt" van de jaarwisseling. "Een iconisch Amsterdams monument is verwoest", aldus de gemeente in een persbericht. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog gaande.