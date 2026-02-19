Duitse president tegen Olympische Spelen in 2036 in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse president Frank-Walter Steinmeier zou het geweldig vinden als Duitsland de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in 2040 of 2044 zou houden. Maar hij is geen voorstander van een poging de Zomerspelen in 2036 al naar zijn land te halen omdat het dan honderd jaar geleden is dat de Spelen in Berlijn waren.

Steinmeier beschouwt 2036 als 'historisch problematisch' voor een Duits olympisch bid, vertelde een woordvoerder van de president. De nazi's zetten de Spelen van 1936 in als propagandashow: om hun rassentheorie over Arische superioriteit uit te dragen en om het Derde Rijk in het buitenland als modern en vredelievend te presenteren.

De Duitse Olympische Sportbond (DOSB) neemt in september een besluit over een mogelijk bid voor de Spelen. De laatste Olympische Spelen in Duitsland vonden plaats in München in 1972. De Zomerspelen van 2028 zijn toegewezen aan Los Angeles en Brisbane organiseert de Spelen van 2032. Azië wordt beschouwd als mogelijke bestemming voor de editie van 2036, met India en Qatar die interesse hebben getoond.