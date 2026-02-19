ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse president tegen Olympische Spelen in 2036 in Duitsland

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 16:24
anp190226174 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse president Frank-Walter Steinmeier zou het geweldig vinden als Duitsland de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in 2040 of 2044 zou houden. Maar hij is geen voorstander van een poging de Zomerspelen in 2036 al naar zijn land te halen omdat het dan honderd jaar geleden is dat de Spelen in Berlijn waren.
Steinmeier beschouwt 2036 als 'historisch problematisch' voor een Duits olympisch bid, vertelde een woordvoerder van de president. De nazi's zetten de Spelen van 1936 in als propagandashow: om hun rassentheorie over Arische superioriteit uit te dragen en om het Derde Rijk in het buitenland als modern en vredelievend te presenteren.
De Duitse Olympische Sportbond (DOSB) neemt in september een besluit over een mogelijk bid voor de Spelen. De laatste Olympische Spelen in Duitsland vonden plaats in München in 1972. De Zomerspelen van 2028 zijn toegewezen aan Los Angeles en Brisbane organiseert de Spelen van 2032. Azië wordt beschouwd als mogelijke bestemming voor de editie van 2036, met India en Qatar die interesse hebben getoond.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading