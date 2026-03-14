Israël: gewelddadig antisemitisme in Nederland is onacceptabel

door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 21:28
anp140326117 1
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische president Isaac Herzog noemt het "volstrekt onacceptabel dat de historische Joodse gemeenschap in Nederland, die is verwoest door de Holocaust en vandaag een bloeiend centrum van Joods leven is, nog steeds te maken heeft met gewelddadig antisemitisme".
Hij roept de Nederlandse autoriteiten op meer te doen tegen antisemitisme, opruiing en geweld tegen de Joodse gemeenschap. Herzog reageert op de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en een Joodse basisschool in Amsterdam.
shutterstock 2456666579

