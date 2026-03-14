Ajax begint met Konadu en Tomiyasu tegen Sparta Rotterdam

Sport
door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 21:13
AMSTERDAM (ANP) - Don-Angelo Konadu begint met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De 19-jarige spits vervangt de geschorste Wout Weghorst. Kasper Dolberg heeft de afgelopen dagen niet getraind door maagproblemen. De Deen zit wel op de bank als de wedstrijd om 21.00 uur begint.
De nieuwe trainer Óscar García heeft Takehiro Tomiyasu een basisplaats gegeven. De Japanse verdediger verschijnt voor het eerst aan de aftrap voor Ajax.
Konadu vormt een aanval met Steven Berghuis en Mika Godts. Davy Klaassen, Sean Steur en Youri Regeer zijn de middenvelders van de thuisploeg.
Doelman Maarten Paes leidt een defensie met Lucas Rosa, Josip Sutalo, Youri Baas en Tomiyasu.
