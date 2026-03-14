Jens van 't Wout grijpt zilver op 500 meter op WK shorttrack

MONTREAL (ANP) - Jens van 't Wout heeft bij de WK shorttrack in Montreal zilver gegrepen op de 500 meter. De 24-jarige Nederlander moest in de finale alleen olympisch kampioen Steven Dubois voor zich dulden. Furkan Akar uit Turkije greep het brons.

Van 't Wout leek eerder te worden uitgeschakeld in de halve finale van de 500 meter. Hij kwam in duel met Akar om de tweede plaats in de race ten val, omdat de schaatsen van beide shorttrackers tegen elkaar kwamen. De meervoudig olympisch kampioen werd toegevoegd aan de finale.

In de finale moest Van 't Wout starten vanaf de lastige vijfde positie. Hij passeerde Akar en daarna ook de Italiaan Thomas Nadalini en de Belg Stijn Desmet. Dubois bleef echter buiten bereik.

Eerder greep Xandra Velzeboer zilver op de 1000 meter.