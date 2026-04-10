Drones bij woning prinses Beatrix en bij kluis Nederlandsche Bank

DEN HAAG (ANP) - Beveiligers van de woning van prinses Beatrix, kasteel Drakensteyn in het Utrechtse dorp Lage Vuursche, hebben afgelopen november drones bij het terrein gezien. De Koninklijke Marechaussee zag ook onbemande toestellen bij een goudkluis van De Nederlandsche Bank in Huis ter Heide, enkele kilometers verderop. Een woordvoerder van de marechaussee bevestigt dat na berichtgeving van het AD.

Het is niet duidelijk door wie de drones werden bestuurd. Een reden voor de vluchten is dus ook niet bekend. In hetzelfde weekeinde werden drones gezien bij de vliegbasissen van Eindhoven en Volkel in Noord-Brabant. Volgens de regionale krant de Stentor zijn toen ook drones gesignaleerd bij een groot verdeelstation van de Gasunie bij het Overijsselse Vilsteren, maar dat bevestigt de marechaussee niet.

De Koninklijke Marechaussee zegt dat het niet bij elke melding daadwerkelijk om een drone gaat. Vaak zien mensen een satelliet of een vliegtuig aan voor een drone, aldus een woordvoerder.