Israël: Hezbollah-strijders gedood bij aanval op Zuid-Libanon

BINT JBEIL (ANP) - Het Israëlische leger (IDF) heeft zes "terroristen" van Hezbollah gedood, meldt het op X. Het leger zegt door te gaan met operaties in het zuiden van Libanon, ondanks een bestand tussen Israël en Libanon dat donderdag werd verlengd met drie weken.

Volgens de IDF begon de confrontatie met grondgevechten tussen Israëlische troepen en leden van Hezbollah in Bint Jbeil, een plek nabij de grens waar veel wordt gevochten. Twee Hezbollah-strijders zouden daarbij zijn omgekomen. Daarna viel Israël een gebouw aan van waaruit Hezbollah zou opereren. Daarbij kwamen nog vier "terroristen" om, aldus de IDF.

Ook het Libanese persbureau NNA maakt melding van Israëlische aanvallen op Bint Jbeil. Ook andere plaatsen in het zuiden werden aangevallen, meldt NNA. In Yater zouden daarbij gewonden zijn gevallen.