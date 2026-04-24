Israël: Hezbollah-strijders gedood bij aanval op Zuid-Libanon

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 20:35
BINT JBEIL (ANP) - Het Israëlische leger (IDF) heeft zes "terroristen" van Hezbollah gedood, meldt het op X. Het leger zegt door te gaan met operaties in het zuiden van Libanon, ondanks een bestand tussen Israël en Libanon dat donderdag werd verlengd met drie weken.
Volgens de IDF begon de confrontatie met grondgevechten tussen Israëlische troepen en leden van Hezbollah in Bint Jbeil, een plek nabij de grens waar veel wordt gevochten. Twee Hezbollah-strijders zouden daarbij zijn omgekomen. Daarna viel Israël een gebouw aan van waaruit Hezbollah zou opereren. Daarbij kwamen nog vier "terroristen" om, aldus de IDF.
Ook het Libanese persbureau NNA maakt melding van Israëlische aanvallen op Bint Jbeil. Ook andere plaatsen in het zuiden werden aangevallen, meldt NNA. In Yater zouden daarbij gewonden zijn gevallen.
Dit is de gevaarlijkste leeftijd om dik te worden

66587865_m

Het mirakel van Tsjernobyl: de natuur floreert

generated-image (1)

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

127452334_m

Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer

277881895_m

Dit waren de drie populairste hobby's in de Middeleeuwen

gandr-collage (1)

Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs

