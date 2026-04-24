Trump stuurt onderhandelaars naar overleg met Iran, zeggen media

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 20:36
ATLANTA/WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump stuurt zijn gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Pakistan voor overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Dat meldt nieuwszender CNN. Vicepresident JD Vance zou volgens Amerikaanse media niet meegaan. Hij was eerder wel in Pakistan bij overleg met de Iraniërs. Pakistan bemiddelt in het conflict.
De Iraanse minister reist vrijdag naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en dan naar Muscat en Moskou, volgens meldingen uit Iran. Er wordt evenwel niet gemeld dat de minister daar met Amerikanen gaat onderhandelen, maar dat hij het Iraanse standpunt overbrengt aan de Pakistaanse bemiddelaars.
Amerikaanse functionarissen hebben het bericht volgens persbureau Reuters bevestigd, maar zeiden alleen dat Trump "spoedig" onderhandelaars op pad stuurt, niet wanneer.
