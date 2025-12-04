Israël identificeert lichaam van een-na-laatste gijzelaar in Gaza

TEL AVIV (ANP/RTR) - Israël heeft de stoffelijke resten van de gijzelaar die het woensdag van Hamas heeft ontvangen geïdentificeerd als de Thaise staatsburger Sudthisak Rinthalak, aldus het kantoor van premier Benjamin Netanyahu.

Het lichaam van de Israëliër Ran Gvili, de laatste van de nog levende en overleden gijzelaars die Hamas en andere Palestijnse verzetsgroepen op 7 oktober 2023 ontvoerden, bevindt zich nog steeds in Gaza.

Israël en Hamas sloten in oktober een staakt-het-vuren en spraken daarbij af dat Hamas alle nog levende en overleden gijzelaars zou overdragen, in ruil voor de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen. De levende gijzelaars werden vrijwel direct vrijgelaten, maar het kostte Hamas veel tijd om alle overleden gijzelaars te vinden. Veel van hen lagen onder het puin van door Israël gebombardeerde gebouwen.