Een op drie Nederlanders verwacht snellere formatie dan voorheen

DEN HAAG (ANP) - Een derde van de Nederlanders denkt dat de huidige kabinetsformatie sneller zal gaan dan de vorige formaties. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP onder ruim 56.000 mensen. Ruim 40 procent van de respondenten gelooft niet dat de formatie sneller zal gaan dan de laatste keren.

De vorige drie formaties duurden steeds langer dan tweehonderd dagen. Het kabinet-Rutte IV brak het record met 299 dagen. De huidige formatie is nu een maand bezig.

D66-stemmers zijn het meest positief over de formatie. Iets meer dan de helft van hen verwacht dat deze minder lang gaat duren dan de afgelopen formaties. Ook stemmers van de VVD, GroenLinks-PvdA, de ChristenUnie en Volt zijn relatief positief: ruim 40 procent van hen verwacht een kortere formatie. Het onderzoek zegt niets over waar zij die verwachting op baseren.

Regio's

Ongeveer tweederde van de stemmers van de PVV en FvD gelooft juist dat de formatie langer gaat duren. Iets meer dan de helft van de stemmers van JA21 en de BBB denkt er ook zo over.

Tussen regio's zijn geen grote verschillen te zien. In Noord-Holland gelooft 35 procent van de respondenten dat de formatie sneller zal gaan, tegenover 44 procent in Zeeland.