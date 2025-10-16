Israël identificeert lichamen van nog eens twee gijzelaars

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft bekendgemaakt dat de stoffelijke resten van nog twee gijzelaars zijn geïdentificeerd. De lichamen werden woensdagavond door Hamas aan Israël overgedragen.

Volgens de IDF kwamen beide gijzelaars om het leven tijdens de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hun lichamen werden destijds meegenomen naar de Gazastrook.

Hamas moet volgens afspraken met Israël nog negentien dode gijzelaars overdragen. De Palestijnse groepering verklaarde woensdagavond dat zij inmiddels alle lichamen heeft overgedragen die tot nu toe zijn teruggevonden. Volgens Hamas is speciale apparatuur nodig om de overige stoffelijke resten te lokaliseren en te bergen.