ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël identificeert lichamen van nog eens twee gijzelaars

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 7:51
anp161025058 1
TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft bekendgemaakt dat de stoffelijke resten van nog twee gijzelaars zijn geïdentificeerd. De lichamen werden woensdagavond door Hamas aan Israël overgedragen.
Volgens de IDF kwamen beide gijzelaars om het leven tijdens de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hun lichamen werden destijds meegenomen naar de Gazastrook.
Hamas moet volgens afspraken met Israël nog negentien dode gijzelaars overdragen. De Palestijnse groepering verklaarde woensdagavond dat zij inmiddels alle lichamen heeft overgedragen die tot nu toe zijn teruggevonden. Volgens Hamas is speciale apparatuur nodig om de overige stoffelijke resten te lokaliseren en te bergen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading