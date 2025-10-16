Recordomzet voor snellaadbedrijf Fastned in derde kwartaal

AMSTERDAM (ANP) - De uitbater van laadstations voor elektrische auto's Fastned heeft in het derde kwartaal een recordomzet geboekt. Het "sterke kwartaal" werd volgens het bedrijf mede beïnvloed door toegenomen vakantieverkeer in de zomer, waarbij meer bestuurders Fastned-stations gebruikten om hun elektrische voertuig op te laden.

De omzet uit laden groeide met 44 procent tot 31,5 miljoen euro. Dit is volgens Fastned te danken aan een toename van 32 procent in de verkoop van hernieuwbare energie, tot 46,8 gigawattuur over 1,7 miljoen laadsessies. "Elk van deze drie cijfers betekent een nieuw kwartaalrecord", aldus Fastned. De brutowinst bedroeg 25,4 miljoen euro, een stijging van 40 procent ten opzichte van vorig jaar.

"Onze resultaten over het derde kwartaal laten zien dat ons concept beter blijft presteren dan de markt - en dat de enige weg omhoog is", zegt topman en medeoprichter Michiel Langezaal.

Versnelde bouw

De groei van het aantal elektrische voertuigen in Europa zette volgens Fastned door. Zo zijn er dit jaar tot nu toe meer dan een miljoen nieuwe EV's geregistreerd in de Europese Unie. Fastned opende afgelopen kwartaal zeventien nieuwe stations verspreid over Europa, waaronder de eerste stations in Spanje en een nieuw groot flagshipstation in België. Ook in Frankrijk, Duitsland en Nederland kwamen er stations bij.

Het bedrijf heeft nu 380 stations in negen landen, met dertig locaties in aanbouw, die naar verwachting de komende maanden openen. Dit is in lijn met het doel van het bedrijf om eind 2025 meer dan vierhonderd stations te hebben. De versnelde bouw en locatieverwerving houden Fastned ook op koers om het doel van duizend stations in Europa in 2030 te halen. Meer dan de helft van de stations bevindt zich inmiddels buiten Nederland.