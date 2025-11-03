Israël identificeert stoffelijke overschotten gijzelaars

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zegt de overblijfselen van drie gijzelaars te hebben geïdentificeerd die zondag werden overgedragen door Hamas. Afgelopen weekend zei Israël nog dat het de verkeerde lichamen had teruggekregen uit de Gazastrook, maar dit keer gaat het wel om Israëlische gijzelaars.

De families van de drie militairen zijn ingelicht, meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De overleden mannen zijn Omer Neutra (21), Oz Daniel (19) en Assaf Hamami (40).

Vrijdag droeg Hamas ook de resten van drie personen over aan Israël, maar na identificatie bleek dat het geen gijzelaars waren. Het is niet bekend van wie die overblijfselen wel waren.

Hamas heeft sinds het ingaan van het staakt-het-vuren vorige maand de lichamen van twintig gijzelaars overgedragen. De overblijfselen van acht anderen moeten nog in Gaza liggen, maar mogelijk liggen die onder het puin van door Israël gebombardeerde gebouwen.