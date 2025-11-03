ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sommige bedrijven in Utrecht vragen personeel thuis te werken

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 8:41
anp031125050 1
UTRECHT (ANP) - Verschillende bedrijven in Utrecht hebben hun personeel gevraagd maandag thuis te werken, na de ontdekking van een bacterie in het drinkwater in de stad. Zowel Rabobank als ASR deed dit advies aan hun medewerkers, laten woordvoerders van de financiële instellingen weten.
De kantoren van Rabobank in Utrecht zijn wel open en als het moet kunnen medewerkers er werken, verzekert een woordvoerder. Evenementen gaan door met aangepaste catering.
Aan medewerkers van het hoofdkantoor van ASR is een vergelijkbare oproep gedaan. Als personeel van de verzekeraar wel naar kantoor wil komen, moeten mensen hun eigen drinken meenemen, aldus een woordvoerder. Bepaalde gelegenheden, zoals sollicitatiegesprekken, kunnen gewoon doorgaan en er zijn flesjes water beschikbaar. Ook is het bedrijfsrestaurant open.
ASN Bank en de NS, die ook hun hoofdkantoor in Utrecht hebben, hebben geen expliciet thuiswerkadvies gegeven aan medewerkers. Wel wordt gewaarschuwd voor het drinkwater.
loading

POPULAIR NIEUWS

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

Loading