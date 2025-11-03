Sommige bedrijven in Utrecht vragen personeel thuis te werken

UTRECHT (ANP) - Verschillende bedrijven in Utrecht hebben hun personeel gevraagd maandag thuis te werken, na de ontdekking van een bacterie in het drinkwater in de stad. Zowel Rabobank als ASR deed dit advies aan hun medewerkers, laten woordvoerders van de financiële instellingen weten.

De kantoren van Rabobank in Utrecht zijn wel open en als het moet kunnen medewerkers er werken, verzekert een woordvoerder. Evenementen gaan door met aangepaste catering.

Aan medewerkers van het hoofdkantoor van ASR is een vergelijkbare oproep gedaan. Als personeel van de verzekeraar wel naar kantoor wil komen, moeten mensen hun eigen drinken meenemen, aldus een woordvoerder. Bepaalde gelegenheden, zoals sollicitatiegesprekken, kunnen gewoon doorgaan en er zijn flesjes water beschikbaar. Ook is het bedrijfsrestaurant open.

ASN Bank en de NS, die ook hun hoofdkantoor in Utrecht hebben, hebben geen expliciet thuiswerkadvies gegeven aan medewerkers. Wel wordt gewaarschuwd voor het drinkwater.