Israël: kans op gijzelingsdeal tijdens bezoek Trump aan regio

JERUZALEM (ANP/RTR) - Er bestaat een kans op een deal over de resterende gijzelaars in Gaza tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan de regio volgende week. Dat zei een hooggeplaatste Israëlische functionaris maandag. Volgens de functionaris is de deal noodzakelijk om de nieuwe Israëlische operatie in het gebied te voorkomen.

"Als er geen gijzelingsdeal komt, zal operatie met grote intensiteit van start gaan en niet stoppen totdat alle doelen bereikt zijn", zei hij.

Het Israëlische veiligheidskabinet stemde in de nacht van zondag op maandag in met plannen om de aanvallen in de Gazastrook te intensiveren. Volgens een functionaris zou het leger zo ver willen gaan dat heel Gaza wordt ingenomen.

Trump bezoekt vanaf 13 mei Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Israël staat niet op de planning. Volgens nieuwssite Axios gaat defensieminister Pete Hegseth begin volgende week wel naar Israël voor een ontmoeting met premier Benjamin Netanyahu.