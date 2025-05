Meerdere luchtvaartmaatschappijen mijden luchtruim Pakistan

NEW DELHI (ANP/RTR) - Meerdere westerse luchtvaartmaatschappijen zijn gestopt met vliegen boven Pakistan om de spanningen tussen dat land en India. Dit leidt tot langere vluchttijden op sommige routes van Europa naar Azië.

De luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group "mijden het Pakistaanse luchtruim tot nader order", verklaarde het Duitse concern aan persbureau Reuters. Ook Air France "heeft besloten om het vliegen over Pakistan tot nader order op te schorten".

Volgens Reuters is op vluchtradars te zien dat sommige vluchten van British Airways en Emirates ook om het Pakistaanse luchtruim heen zijn gevlogen. Zij reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar door het persbureau.

KLM heeft het ANP laten weten nog wel over Pakistan te vliegen. "We beoordelen continu de veiligheidssituatie", benadrukte een woordvoerder. Hij wees erop dat KLM hierover ook in contact staat met de relevante Nederlandse en internationale autoriteiten.