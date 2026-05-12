Israël keurt oprichting tribunaal voor aanvallen 7 oktober goed

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische parlement heeft de oprichting goedgekeurd van een tribunaal voor het berechten van Palestijnen die worden verdacht van deelname aan de aanvallen van 7 oktober 2023. Daar kan ook de doodstraf worden opgelegd.

Er zouden nog zo'n vierhonderd mensen worden vastgehouden op verdenking van deelname aan de door Hamas geleide aanvallen. Daarbij kwamen meer dan duizend mensen om het leven, onder wie burgers en militairen.

De processen zullen open zijn voor het publiek en deels online te volgen zijn. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat het daarmee "showprocessen" worden. Daarnaast is er kritiek omdat het tribunaal de doodstraf kan opleggen als een meerderheid van de rechters het daarmee eens is, waar daar normaal gesproken unanimiteit voor nodig is.

Israël keurde recent ook een wet goed waarmee de doodstraf kan worden toegepast op de Westoever voor "terroristische daden". De laatste persoon die ter dood is gebracht in Israël is nazi Adolf Eichmann in 1962.