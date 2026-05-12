Politie neemt recordaantal verboden wapens af van minderjarigen

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft het afgelopen jaar een recordaantal van meer dan 2300 verboden wapens in beslag genomen bij minderjarige jongeren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie, die eerder dinsdag gepubliceerd werden door Mick van Wely Crime Station. Het betrof in de meeste gevallen steekwapens, namelijk 947, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan, 442. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. "Wapenbezit onder jongeren verdient volle aandacht", aldus Martin Sitalsing, portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de politie.

De politie maakte de laatste jaren vaker inventarisaties van de inbeslagname van wapens bij minderjarigen, maar omdat niet alle inbeslagnames zijn meegeteld, ligt het aantal nu hoger dan werd gedacht.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal in beslag genomen wapens is toegenomen van 1800 in 2022 tot 2300 vorig jaar. De politie ziet in alle categorieën een toename. Het aantal inbeslaggenomen steekwapens steeg van 742 in 2022 tot 947 vorig jaar. Voor vuurwapens geldt een stijging naar 442, tegen 289 in 2022. Daarnaast is ook een toename te zien van de inbeslagname van vuurwerk bij minderjarigen. Dat gebeurde in 2022 zo'n 3341 keer; in 2025 was dat 5343 keer.

De onlinewereld lijkt een belangrijke rol te spelen in het wapenbezit onder jongeren, vermoedt de politie. Zo wordt online onderling gedreigd met geweld en bewapenen jongeren zich daartegen. Ook wordt wapenbezit verheerlijkt en werkt het statusverhogend. "En wie een wapen wil, kan dat zeker online heel eenvoudig vinden", aldus Sitalsing.