Israël kondigt reactie aan na melding nieuwe raketlancering Iran

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft aangekondigd dat er een "krachtige reactie" komt op een nieuwe raketlancering vanuit Iran, melden Israëlische media. Die raketlancering wordt gemeld door de Israëlische krijgsmacht. Katz spreekt van een "volledige schending van het staakt-het-vuren" dat eerder dinsdag van kracht werd.

Katz spreekt in een verklaring van "intense aanvallen tegen doelen van het regime in het hart van Teheran", melden onder andere Times of Israel en Haaretz. De invloedrijke minister van Financiën Bezalel Smotrich, die ook lid is van het Israëlische veiligheidskabinet, schrijft op X ook over aanvallen. "Teheran zal trillen."

Het bestand werd door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. In de nacht van maandag op dinsdag werden nog aanvallen gemeld, maar rond 07.00 uur Nederlandse tijd leek er daadwerkelijk sprake te zijn van een staakt-het-vuren.