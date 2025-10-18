Israël: laatste teruggegeven overleden gijzelaar is 75-jarige man

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël heeft het lichaam geïdentificeerd van de tot nu toe laatste gijzelaar die door de Palestijnse beweging Hamas is teruggegeven als onderdeel van een bestand. Het gaat om de 75-jarige Eliyahu Margalit. Zijn stoffelijk overschot was vrijdag door Hamas aan het Rode Kruis overhandigd.

Volgens het Israëlische leger werd Margalit op 7 oktober 2023 gedood in kibboets Nir Oz in het zuiden van Israël, op de dag van de grootschalige aanval door Hamas vanuit de aangrenzende Gazastrook. Zijn dochter Nili werd ook ontvoerd, maar kwam de volgende maand vrij.

Volgens het akkoord over Gaza, dat op 10 oktober in werking trad na twee jaar van verwoestende Israëlische vergeldingsacties, moest Hamas alle gijzelaars, levend en dood, uiterlijk maandag 13 oktober vrijlaten. De beweging liet de laatste twintig levende gijzelaars op tijd vrij, maar droeg slechts tien van de 28 doden over. Hamas zegt niet alle lichamen te kunnen terugvinden.