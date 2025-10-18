Radiopresentator Hans Haffmans krijgt taalprijs

HILVERSUM (ANP) - Presentator en radiomaker Hans Haffmans heeft de Groenman-taalprijs gewonnen. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het KRO-NCRV-programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Volgens de organisatie achter de prijs weet Haffmans, die momenteel onder meer verbonden is aan het NTR-programma Podium op NPO Klassiek, complexe muziek toegankelijk te presenteren. Daarbij gebruikt hij "taal als zijn instrument".

De jury prijst onder meer de brede opleiding van Haffmans. Hij studeerde theologie en Arabisch en legde zich op het conservatorium toe op de klassieke gitaar. Ook is de radiomaker betrokken bij onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest en het jaarlijkse Grachtenfestival in Amsterdam. Zijn achtergrond maakt hem "een veelzijdige ambassadeur voor kunst en cultuur", stelt de jury.

De Groenman-taalprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid die zich onderscheidt door "goed en creatief gebruik van de Nederlandse taal". De prijs wordt toegekend door de Stichting LOUT, wat staat voor 'Let Op Uw Taal'. Deze organisatie zet zich in voor goed gebruik van het Nederlands. Eerdere winnaars van de taalprijs, die sinds 1993 bestaat, zijn onder anderen de cabaretiers Paul van Vliet, Herman Finkers en Freek de Jonge, auteur Adriaan van Dis en oud-voetballer, columnist en tv-persoonlijkheid Jan Mulder.