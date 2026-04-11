IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

Omdat de klachten zo algemeen en ongrijpbaar zijn, glipt ijzertekort gemakkelijk door de mazen van de zorg. Vrouwen
die bij de huisarts komen met moeheid, brain fog, haaruitval of hartkloppingen krijgen vaak te horen dat het ‘erbij hoort’ of bij stress past. Intussen is ijzer onmisbaar voor het zuurstoftransport in het lichaam; als de voorraad slinkt, betaalt elk orgaan de prijs.
Wereldwijd heeft ruim 30 procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd te maken met bloedarmoede, vaak veroorzaakt door ijzertekort.
Ook in Nederland is het probleem groter dan gedacht. Experts schatten dat een substantieel deel van de menstruerende en zwangere vrouwen een tekort
heeft, mede door bloedverlies bij de menstruatie en (te) beperkte ijzerinname via voeding. Bij meisjes en jonge vrouwen komt daar nog bij dat snelle groei, vegetarische voeding en hevige menstruaties het risico verder verhogen.
Herkenning is lastig. De klassieke bloedtest kijkt vooral naar het hemoglobine (Hb), terwijl het ijzertekort
al eerder zichtbaar wordt in de ijzervoorraad (ferritine). Een ‘normale’ Hb-waarde sluit een tekort dus niet uit. Zelftests uit de drogist geven bovendien vaak weinig houvast; bij een afwijkende uitslag moet alsnog de huisarts in beeld komen.
Toch is de oplossing meestal relatief eenvoudig: gerichte ijzersuppletie op recept, liefst om de dag, en waar nodig behandeling van hevig bloedverlies. De echte uitdaging zit in bewustwording. Vrouwen moeten leren dat permanente uitputting, duizeligheid of kortademigheid geen karaktertrekken zijn, maar medische signalen. En de zorg zal vage klachten serieuzer moeten nemen, juist bij vrouwen bij wie “drukte” al snel als diagnose fungeert.
Wie zichzelf vergelijkt met drie maanden geleden in plaats van met gisteren, merkt vaak dat de energieke versie van zichzelf al langer weg is. Dat is het moment om niet langer te twijfelen, maar bloed
te laten prikken.